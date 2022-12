Cristal Park : faillite prononcée et curateurs désignés

C’est donc bel et bien la fin du projet Cristal Park tel qu’il avait été présenté, il y a déjà des années, avec logements, zone de loisirs, hôtel, zone commerciale… Une situation qui fait suite au retrait, le 23 novembre dernier, du partenaire financier privé (Speci). Une “annonce soudaine et unilatérale de M. Guido Eckelmans de rompre la négociation en cours concernant la nécessaire restructuration des entités du projet Cristal Park”, insiste-t-on à la ville de Seraing. “Cette décision a été prise malgré les importants progrès engrangés au cours des dernières heures et en violation des accords, pourtant d’ores et déjà pris, dans la perspective d’assurer un partenariat entre l’actionnariat public et l’actionnariat privé”.

Le tribunal de l’entreprise a également nommé trois curateurs : Maîtres Cavenaille, Renette et Thiry.

Récupérer le château et les terrains !

Le collège communal de la Ville de Seraing dit se tenir à leur disposition afin de les informer et a mandaté son conseil, Maître Gilissen, accompagné de Maître Ramquet, en vue d’envisager avec eux certains éléments et ce, dans le “but de poursuivre la défense des intérêts publics et plus particulièrement ceux de la Ville de Seraing”, à savoir :

- La récupération du château du Val Saint-Lambert à travers la fin du bail emphytéotique

- La récupération des terrains appartenant à la Ville et actuellement sous compromis

- Le maintien d’une activité sur le site du Val Saint-Lambert, plus particulièrement dans le château et dans le musée pendant la période de faillite

- La destination future du reste des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux différentes sociétés