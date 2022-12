Une fois encore, les organisateurs du festival ont souhaité interroger le présent et “les grands problèmes qui traversent notre temps, tout en faisant découvrir des artistes peu ou pas connus”, a d’emblée annoncé le directeur Jean-Louis Colinet. Les spectacles, proposés à un prix démocratique, s’adressent à un public très large et couvrent une série de thématiques ancrées dans notre époque : la place de la femme dans notre société, notre rapport aux technologies, le racisme, l’homosexualité, la perte d’identité, le capitalisme, entre autres.

Un carrefour

Malgré un contexte difficile pour le secteur de la culture et une édition 2023 bouclée en moins d’un an, l’événement propose cette année encore une affiche fournie reprenant 17 représentations mêlant danse, théâtre et musique. Cette année est marquée par cette volonté du festival de tisser des liens avec divers acteurs culturels de la région. C’est ainsi qu’il s’est associé avec les centres culturels liégeois pour la venue du spectacle “Flesh” de la compagnie “Still Life”, qui met en scène la chair meurtrie et le manque de l’autre.

”Le festival évolue et se définit de plus en plus comme un carrefour”, a commenté Jean-Louis Colinet, qui demande davantage de reconnaissance : “Il y a de l’activité dans nos studios et bureaux toute l’année. Les lieux sont utilisés toute l’année dans le cadre de toute une série d’événements auxquels nos équipes collaborent, et pas juste pour le festival”.

Parmi les autres moments forts, il y aura notamment la venue de la danseuse et chorégraphe chinoise Wen Hui (”I am 60”), la mise en scène de Pinocchio par la compagnie italienne “Le Teatro Del Carretto” ou encore “The Manx cat project”, un spectacle théâtral se déclinant en cinq actes sur une même journée, le 5 février de 16 à 20 h 35.

Après cette édition, le festival reprendra son rythme biennal habituel.

Le programme complet du festival est disponible sur https://www.festivaldeliege.be.