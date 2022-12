Belle récompense pour Univers drink

Et cela fonctionne puisqu’en quelques années, Univers Drink est devenu un des leaders européens avec plus de 2 millions de bouteilles vendues par an.

”Aujourd’hui, nous sommes distribués dans 49 pays différents avec plus de deux millions de bouteilles vendues par an, ventilées entre les 44 références développées dans nos ateliers”. Gage de qualité, 20 récompenses lui ont été attribuées, dont Meilleur produit de l’année et ITQI classant ainsi la marque Night Orient parmi les meilleures boissons sans alcool du monde. L’alternative au Gin, PUREZERO, a également obtenu une médaille d’argent à la compétition ISW, concours international mettant en compétition les spiritueux de différents pays.

Une success story liégeoise

Née il y a 13 ans d’un esprit créatif et 100 % festif, Univers Drink a commencé par proposer deux boissons effervescentes façon champagne avec sa marque Night Orient avant d’élargir son offre, il y a quatre ans, grâce à une gamme de vins sans alcool certifiés BIO nommée Vendôme Mademoiselle. La famille des boissons festives sans alcool Night Orient s’est ensuite agrandie avec l’ajout de mocktails tels que le Mojito, le Spritz, la Piña Colada ou encore la Margarita. Afin d’étoffer son offre et pour satisfaire les amateurs de spiritueux, Univers Drink a développé toute une gamme de boissons telles que le Gin, l’Amaretto et des alternatives aux spiritueux.

Jusque début d’année 2021, Univers Drink était soutenu par le fonds d’investissement Noshaq. L’entreprise devenue autonome par ses performances se détache à présent de cette aide financière.