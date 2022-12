La Fédération du Tourisme de la Province de Liège équipe les opérateurs labellisés "Bienvenue Vélo" de kits

Le label “Bienvenue Vélo” reconnaît les prestataires d’établissements à vocation touristique en mesure d’offrir des services et équipements adaptés aux besoins spécifiques des cyclotouristes, tout en assurant une meilleure visibilité des opérateurs sur le territoire. Parmi ses conditions à l’octroi, le Commissariat Général au Tourisme (CGT) stipule notamment que le gestionnaire doit mettre à la disposition des cyclistes un certain nombre d’éléments : un set complet de réparation comprenant des outils adaptés pour les petites réparations d’urgence, ainsi qu’une trousse de premiers soins constituée des éléments minimaux requis par la législation. Or, si ces éléments sont bel et bien présents au moment de l’obtention du label, les stocks parfois se réduisent avec le temps, par usure ou simple emploi du matériel, comme lors de l’utilisation du sérum physiologique, de lingettes ou encore des rustines. Pour cette raison, la FTPL intervient afin d’aider les opérateurs en distribuant des kits de premiers secours.