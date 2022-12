Des figurants seront mis en place sur le site dans la matinée et des équipes effectueront des observations à partir de 16 heures. En soirée, 3 bateaux de type bateau de sauvetage arriveront de Visé et deux hélicoptères arriveront de Liège. Ils déposeront une vingtaine de militaires qui s’exerceront de 19h à 22h. Les mêmes bateaux et hélicoptères reprendront l’équipe en fin d’exercice.

Deux explosions surviendront entre 19 et 21 heures. Elles seront susceptibles d’être entendues par les riverains.

Les autorités de police et les autorités communales ont été averties via les canaux officiels.