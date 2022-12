La Nuit des Bibliothèques le 16 décembre

Le 16 décembre, pour la onzième édition de la Nuit des Bibliothèques près de 128 bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles ouvriront leurs portes aux plus petits (et à leurs parents) qui pourront venir en pyjama et avec leur doudou écouter des histoires qui leur seront racontées par des bibliothécaires. Le réseau des bibliothèques de la Province de Liège n’est pas en reste, avec pas moins de 18 bibliothèques participantes, aux quatre coins du territoire : Ans, Aubel, Aywaille, Dison, Embourg, Fléron, Glons, Hannut, Herstal, Jalhay, Liège-Bressoux-Droixhe, Liège – Don Bosco, Liège – Fétinne, Liège – Saint-Léonard, Liège – Thier à Liège, Limbourg, Malmedy – Wamabi, Marchin-Modave, Neupré, Seraing, Oupeye, Thimister-Clermont, Verviers, Visé, Waimes – Wamabi, Waremme, Welkenraedt… et bien sûr la Bibliothèque Chiroux/section Enfantine !