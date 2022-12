Un premier vol à l’étalage a eu lieu au Delhaize de la Médiacité.

Deux amis ont volé ensemble trois bouteilles d’alcool pour les revendre.

Les deux auteurs, un homme et une femme nés en 1986 et 1988, sont sans revenus mais pas à la rue. Ils sont en aveu.

La dame a été relaxée. L’homme est déjà connu de la justice pour des faits de même nature. Il a été déféré au parquet de Liège ce jeudi et son dossier mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt.

Ce mercredi après-midi, un autre vol à l’étalage a eu lieu au sein de la Médiacité, au magasin H&M. Un agent de sécurité a vu une personne entrer dans le magasin à l’étage de la galerie et repartir avec deux pulls. La personne a été interceptée après les portiques de sécurité.

L’homme né en 1988, est en séjour illégal. Il a déjà été condamné récemment. Il a été déféré au parquet de Liège ce jeudi et son dossier mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt. Entendu, il dit que ce n’était pas lui mais quelqu’un d’autre.

Deux rasoirs électriques volés au Carrefour de Herstal

Un troisième vol à l’étalage a eu lieu ce mercredi 14 heures au Carrefour de Herstal par une personne qui se trouve également à la rue.

L’homme, né en 1979, a volé deux rasoirs électriques pour une centaine d’euros au total.

L’agent de sécurité faisait son tour quand le portique de sortie a sonné. Il a interpellé la personne qui a refusé d’aller dans le local et qui est reparti en courant. Le voleur a perdu un des deux rasoirs dans sa course et a été interpellé par la police.

Entendu, l’homme explique avoir pour seul revenu le CPAS de rue qu’il utilise pour sa consommation de stupéfiants, et qu’il ne lui reste plus rien ensuite. Il dit être allé voler pour se nourrir. “Je sais que j’ai fait le con, mais il n’y avait plus de place à l’abri de nuit”, a-t-il expliqué lors de son audition. L’homme a été déféré au parquet de Liège ce jeudi.