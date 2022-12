Un franc succès pour les chèques commerce liégeois

Au total, près de 780 000 chèques ont ainsi été imprimés et envoyés dès le 14 décembre 2021 aux 195 000 habitants de la Ville.

Au travers de cette opération, l’objectif du Collège communal était double. Il voulait d’une part, soutenir les commerçants liégeois durement touchés par les effets de la crise sanitaire sur leur chiffre d’affaires et d’autre part, soutenir le pouvoir d’achat des ménages liégeois.

”Un an plus tard, au terme de l’opération, ce double objectif est atteint”, explique Elisabeth Fraipont, l’échevine liégeoise du Commerce. “En effet, près de 580 000 chèques ont été réceptionnés par l’administration communale, soit 75 % des chèques émis. En outre, 374 commerces ou enseignes ont rentré au moins un chèque ; on peut dès lors considérer que plus de 400 établissements ont participé à l’opération. Ces 580 000 chèques représentent un montant de 2,9 millions injectés dans le tissu économique liégeois, et un soutien direct au pouvoir d’achat”.

En regardant les chiffres dans le détail, on peut constater qu’une bonne répartition géographique des commerces participants était de mise, puisque 66 % des établissements se situent au centre-ville et 34 % dans les quartiers périphériques, “ce qui est conforme à la réalité commerciale de la Ville”, continue Elisabeth Fraipont. En outre, 71 % des commerces ou enseignes ayant rentré une déclaration de créance sont des indépendants, auxquels s’ajoutent 11 % de franchisés qui fonctionnent comme des indépendants. “L’objectif d’atteindre et de soutenir le commerce local de proximité est donc rencontré”.

Signalons enfin que le secteur de l’alimentation est celui qui a le plus été concerné par l’opération (72 % du volume des chèques remboursés), avec beaucoup de boulangeries, boucheries, épiceries et magasins d’alimentation générale. “Preuve que ces chèques ont été utilisés par la population pour des besoins de base, et ont agi comme soutien au pouvoir d’achat”, conclut l’échevine.