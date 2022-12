Ce qui mérite d’être souligné à l’heure où tous les experts internationaux partagent ce même constat alarmant selon lequel 75 % des milieux terrestres et 40 % des écosystèmes marins sont fortement dégradés…

”Notre maison brûle et il est hors de question d’assister les bras croisés à cet immense incendie qu’est la destruction de la biodiversité. Dans ce combat que nous menons en faveur de sa sauvegarde, les communes sont nos alliées. Elles sont incontournables dans la mise en œuvre des politiques de protection et de restauration de la nature sur le territoire public. Leur rôle est aussi essentiel pour mobiliser les citoyens à relever collectivement le défi de sauver la biodiversité, qui est notre meilleure assurance-vie face aux crises futures”, souligne Céline Tellier, ministre wallonne en charge de la nature.

Actions identifiées

Les budgets accordés aux communes l’ont été dans le cadre de la semaine de l’arbre qui vient de se dérouler, afin d’assurer la distribution d’essences à la population, ou dans le but de mettre en œuvre des actions identifiées.

Voici les projets retenus en province de Liège, au-delà de la semaine de l’arbre :

- Welkenraedt : ensemencement d’une digue et plantation d’une haie et d’arbres dans le terrain résiduel à proximité du stade communal

- Verlaine : réalisation de panneaux didactiques, création de zones mellifères, réalisation d’une pyramide à fraisiers au jardin didactique et regarnissage de haies communales

- Oreye : acquisition d’un kit d’animation Biodiversité et plantation Près d’Otrange

- Chaudfontaine : suite de la restauration de la lande de Mehagne

- Liège : projet à la Chartreuse

- Clavier : aire de dispersion à Les Avins

- Hamoir : aménagement des abords de la mare didactique (route de Xhignesse), inventaire et mesures de protection des colonies d’hirondelles (phase 1), végétalisation des cimetières communaux (Fairon et Hamoir)

- Ferrières : verdurisation des abords du nouveau parking du Pré du Fa

- Fléron : plantation d’arbres d’espèces indigènes à divers endroits

- Herve : verger et clôture, aménagements voie des Hougnes, végétalisation des cimetières

- Visé : haie vive mellifère et paysagère sur un terrain communal et sensibilisation à la biodiversité

- Herstal : panneaux de sensibilisation

- Aywaille : formation du personnel communal, végétalisation des cimetières, animations en lien avec la nature et la biodiversité dans le cadre d’une école du dehors, plantation d’une haie indigène mixte rue du Fond, création d’un verger hautes tiges avec l’association Kin-Stoqueu en transition, panneaux de sensibilisation sur les prairies fleuries et la végétation spontanée, plantation d’une haie indigène mixte à Harzé

- Awans : cimetière nature et biodiversité

- Tinlot : aménagement d’une mare sur la place de Fraiture

- Verviers : cimetière nature à Ensival II

- Hannut : plantation de haies, plantation d’arbres de naissance, impression de la brochure du PCDN sur les plantes rudérales, installation de nichoirs sur le Chemin de la Motte féodale, dispositif de traversée de batraciens, enherbement et prairies fleuries dans les cimetières

- Wanze : aménagement vert dans le cadre du Plan communal d’aménagement

- Olne : projet Les Fosses-Grandes Fosses

- Malmedy : projets école du Centre et gare

- Stoumont : sensibilisation des élèves d’une école au monde des pollinisateurs par la visite du rucher didactique, animations de sensibilisation pour les écoles communales, animations sur les quatre éléments pour l’Accueil temps libre, Printemps sans Pesticides, balade rapaces, chantier de gestion des balsamines et Himalaya, affichettes didactiques pour le sentier adopté par l’école de La Gleize, panneau didactique sur le site du Rond Ploay à Monthouet et restauration du caillebotis, mare artificielle sur le site de l’ancien château de Rahier, cimetières plus verts

- Ouffet : plantation de haies Tige d’Hody et Tige d’Oneux

- Anthisnes : site et ateliers de compostage, panneaux didactiques pour la mare de Tolumont

- Amblève : nouvelle signalisation et réfection du sentier nature à Heppenbach, plantation d’une haie mixte à plusieurs rangs d’essences indigènes

- Villers-le-Bouillet : potager collectif, cimetières, plantations

- Eupen : création d’une forêt urbaine selon la méthode “Miyawaki”

- Faimes : journée des pollinisateurs, aménagement du carrefour du Corainon et de la ZIT de Les Waleffes, plantation de haies

- Amay : plantation sur le parking de l’académie, aménagement d’un lieu convivial dans la cité Rorive

- Modave : création d’un feuillet de sensibilisation sur la thématique de la biodiversité, fleurissement de bords de route et de parcelles communales en faveur des pollinisateurs sauvages, formation du personnel communal à la gestion différenciée, aménagement des bacs ralentisseurs via leur fleurissement, végétalisation des cimetières

- Dalhem : aménagement de sentiers et chemins

- Plombières : plantation de haies sur des parcelles communales, plantation de nouveaux arbres fruitiers au verger de Montzen-gare, plantations à l’école de Plombières dans le cadre du projet pédagogique “Ecole du dehors”

- Huy : mise en place d’aménagements végétalisés sur les berges artificialisées du Hoyoux, aménagement d’un espace vert rue Albert Legrand, plantations au verger conservatoire et didactique

- Spa : création d’une mare au parc Anglican ; à la Source du Tonnelet ; au CPAS et à l’école communale de Creppe, élaboration de quatre panneaux didactiques sur les mares et leur écosystème, élaboration d’un panneau didactique sur le verger et sa biodiversité, plantation de trois arbres fruitiers dans le chemin du Praillage et de cinq sorbiers des oiseleurs chemin de la Herde

- Waremme : création d’un sentier de promenade entre la rue du Pont et le sentier de la Mule avec plantations, création d’un verger au chemin des hirondelles, journée sur l’abeille avec ateliers participatifs, balade à la découverte de la biodiversité, challenge 40 jours sans tondre

- Lincent : arbres de naissance, plantation d’un verger didactique, plantation d’une haie à l’église de Lincent, soutien au projet “Une envie de nature”, plantation de haies

- Theux : restauration d’une mare au lieu-dit “Croix Colette”, aménagement d’un local annexe du cimetière de Theux en faveur des chauves-souris, restauration d’une mare en bordure du chemin vicinal n° 43, panneau didactique sur le chemin longeant la réserve naturelle du Thier du Gibet, restauration d’un mur en pierres sèches dans la réserve naturelle du Thier du Gibet, construction d’un mur en pierres sèches sur le site du potager collectif, réalisation de brochures sur le potager collectif, plantation d’arbres fruitiers, acquisition d’une malle pédagogique et de matériels d’animation pour les bibliothèques, fabrication et pose de nichoirs par des écoliers

- Wasseiges : création de deux mares pédagogiques, jardin de la petite faune, plantation de haies, prés fleuris, distribution de semences de pré fleuri

- Héron : aménagement nature des abords du centre sportif, mare, plantations au niveau des chemins communaux

- Braives : végétalisation du cimetière de Ciplet

- Raeren : signalisation de l’arboretum, plantations haies et arbres, nichoirs

- Bullange : prés fleuris indigènes, renaturation, tourniquets

- Saint-Georges : animation au jardin naturel didacticiel et poursuite des aménagements, création d’une mare rue de la Nau à Dommartin, réhabilitation et aménagement d’une mare didactique, plantation d’une haie, animation saule vivant

- Flémalle : plantations mellifères, haies

- Comblain-au-Pont : verger écopaturé à Saint-Martin, formation des ouvriers communaux

- Jalhay : parking de covoiturage de Tiège, création d’un espace récréatif, remise en valeur de monuments

- Lontzen : plantations au parc, sensibilisation aux mares, mare à Wahlern

- Seraing : bacs potagers, plantation d’une haie, arbres d’alignement, animation dans les écoles

- Dison : achat de plants et fournitures, engazonnement d’allées du cimetière d’Andrimont

- Remicourt : entretien des vergers communaux existants, aménagement des combles et clochers pour les chauves-souris, création de nichoirs pour les chouettes chevêches, création de nids pour hirondelles, création de nichoirs pour moineaux friquets, plantation de haies indigènes

- Oupeye : formation du personnel, haie vive mellifère pour une biodiversité au potager, éveil des écoliers d’Hermée aux insectes pollinisateurs, prairie mellifère

- Ans : création d’un potager à l’école, aménagement d’un espace enherbé le long d’une piste cyclable rue de Waroux

- Esneux : sensibilisation à l’agroécologie (organisation d’une conférence), plantation de petits fruitiers dans l’espace public, verger de la Heid des Corbeaux et achat de clôture pour écopaturage, création d’une fiche balade sur la thématique des arbres remarquables indigènes, état des lieux de l’étang n°3 du parc du Mary

- Thimister-Clermont : végétalisation du cimetière de Clermont (nouveau), formation du personnel communal

- Sprimont : végétalisation partielle de la toiture de l’école communale de Dolembreux

- Pepinster : achat de livres nature pour la bibliothèque communale, aménagement de l’école de Wegnez centre, aménagement de l’école de Soiron, aménagement de l’école de Wegnez Croix-Rouge, aménagement de l’Espace Nô

- Saint-Nicolas : projet Bonnet

- Berloz : organisation d’une journée découverte de la nature

– Waimes : remise en état d’un étang

- Burdinne : pelouses fleuries et plants

- Nandrin : balisage des sentiers communaux, organisation d’une balade guidée sur le thème de la pierre sèche, aménagement d’une plate-bande de vivaces indigènes mellifères, restauration des mares du Pery et de leurs abords, aménagement nature sur le site des étangs de Saint-Séverin

- Donceel : aménagement pour la faune, aménagement de la mare de l’école communale, plantations squares et fascines