La fameuse place "du plus petit marché de Noël de Belgique", et plus précisément le pied de la rue Sous-Thier, a été complètement rénovée. Elle est dorénavant mieux structurée et nivelée au niveau des voiries et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous