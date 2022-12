Pour la construction d’un nouveau bâtiment de bureaux et d’enseignement rue Saint-Gilles 173.

Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme à Liège : l’ULiège à l’honneur

La remise des prestigieux prix de l’Architecture et de l’Urbanisme de la Ville de Liège s’est déroulée ce jeudi 15 novembre à la Cité Miroir et a vu l’ULiège (notamment) être récompensée… C’est en effet l’Université en tant que maître d’ouvrage et les bureaux Atelier 229 sprl – Architecte, Stabili. D – Ingénieur en stabilité Valentin Hautot – Ingénieur en techniques spéciales, S.A. Duchêne...