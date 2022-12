Stop Alibaba&co interpelle le conseil communal

Plus de 4.000 signatures et le soutien de dizaines de milliers de Liégeois au sens provincial du terme. Des membres de Stop Alibaba&co, qui rassemble plusieurs associations militant contre l’extension de Liege Airport, étaient présents ce lundi soir au conseil communal de Liège. Non qu’une décision devait s’y prendre relativement à l’avenir de l’aéroport – on attend toujours que les ministres régionaux se prononcent sur les recours...

