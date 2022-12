Alors qu’ils étaient attablés, les deux policiers ont remarqué le manège suspect de deux hommes qui, manifestement, étaient à l’affût d’une bonne occasion pour voler quelque chose. D’ailleurs lorsqu’ils ont vu une dame arriver avec un GSM qui dépassait de sa poche, les deux gaillards ont fait demi-tour, l’un s’écartant quelque peu pour faire le guet alors que l’autre se jetait sur sa proie, histoire de la délester discrètement de son GSM…

Les deux policiers, bien qu’en congé sont immédiatement intervenus et ont maîtrisé les deux voleurs. L’alerte a été donnée et les deux pickpockets ont été remis à la police locale.

Les deux voleurs, respectivement âgés de 23 et 42 ans et tous deux en situation de séjour illégal, ont été privés de liberté et déférés, mardi matin, au parquet de Liège.