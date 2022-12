Lundi vers 5 h 30, après une nuit manifestement bien arrosée et sans doute agrémentée de prise de drogue, Hassan, un homme âgé de 36 ans est rentré chez lui à Soumagne. L’homme a réveillé sa compagne, une jeune femme âgée de 33 ans et on ne sait pour quelle raison, s’en est pris à elle.