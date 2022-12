Adrien Croisier, chef de groupe MR à Herstal, quitte la politique

”J’ai toujours été plus avocat que politique”, explique Adrien Croisier. “Je quitte la politique sans regret après une décision mûrement réfléchie”. Avec une profession d’avocat qui le mobilise à temps plein, et désormais avocat associé dans un cabinet, il devenait de plus en plus difficile pour l’Herstalien de gérer de nombreuses audiences et “d’arriver à dégager du temps et l’énergie nécessaire pour assurer le rôle de chef de groupe et de conseiller communal”.

Président de la FELU (Fédération des Étudiants Libéraux Unis) en 2008 puis Président du Cercle des étudiants Laïque de l’ULiège en 2010, il prête serment comme avocat en 2011 et pratique depuis lors exclusivement le droit pénal. “J’ai toujours milité naturellement, déjà en fac de droit. Ce qui m’animait était la défense de la laïcité et la défense du travail”. Son combat sur Herstal fut “la revalorisation du commerce et la diminution de la taxation”, mais après dix ans dans l’opposition, “ça lasse”.

Vanessa Therer, conseillère CPAS, devient nouvelle conseillère communale, tandis que Bernadette Vandenbergh devient la nouvelle cheffe de groupe MR. Elles ont toutes deux prêté serment lundi.