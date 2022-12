Wanze a prévu 11 millions d’euros pour ses projets

Wanze va investir 11 millions pour ses projets. Parmi eux, des travaux dans les écoles et des aménagements d’espaces publics.

À Wanze, malgré l’augmentation des prix d’à peu près tout, on a réussi à réaliser un budget à l’équilibre pour 2023. Au niveau de l’exercice propre, on prévoit 27 970 000 € de recettes et 27 875 000 € de dépenses, pour un boni de 95 000 €. Pour ce faire, la Commune a prélevé 1,1 million...