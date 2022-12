Géothermie : la Région Wallonne ouvre grand son portefeuille

Mais ce n'est pas la seule entité liégeoise à bénéficier de la "mansuétude" wallonne. En effet, derrière la Ville de Liège, la Ville de .Verviers a décroché le plus gros subside : 2,85 millions. Cet argent permettra dans un premier temps de financer différents forages exploratoires pour s'assurer du potentiel géothermique et de savoir à quel endroit exactement et à quelle profondeur on trouve de l'eau chaude, qui servira à chauffer non seulement la cité administrative qui sera aménagée dans le Grand-Bazar mais aussi d'autres bâtiments, comme l'ancien C&A, le CPAS, le futur quartier qui pourrait être créé sur le site Belgacom et pourquoi pas l'immeuble de l'ancienne Innovation. Il s'agit donc d'élargir l'utilisation de l'eau chaude puisée dans le sous-sol, avec un réseau de chauffage urbain, au cœur de la ville.

Ville pilote

"C'est le type de dossier dans lequel Verviers va être une ville pilote en Wallonie", explique l'échevin verviétois de la Transition écologique, Jean-François Chefneux. "Et si les performances énergétiques se confirment, on peut imaginer que l'opération puisse être reproduite, par exemple pour chauffer l'eau de la piscine et pour chauffer le Grand-Théâtre".

La province de Liège, elle aussi va bénéficier d’une aide d’1,1 million pour installer le même système au Pôle des Savoirs, situé sur l’espace Bavière. Le bâtiment qui devrait être inauguré en juin prochain, accueillera un Centre de Ressources de 8 000 m2 incluant les collections des Chiroux (livres, œuvres d’art, médias musicaux…), un Espace public numérique, un forum d’actualité, une artothèque, une agora, une salle polyvalente (160 places assises), une salle d’exposition (120 m²), et un espace brasserie (60 places assises environ).

À Visé, un million d'euros est octroyé au groupe Matexi pour son projet de géothermie sur le site de l'ancien charbonnage du Hasard à Cheratte appelé à la reconversion (Matexi est toujours dans l'attente de la délivrance du permis espéré pour le printemps). "L'eau souterraine de l'ancien puits du charbonnage de Cheratte se déverse actuellement inutilement dans les égouts. L'idée est de valoriser cette 'eau d'exhaure'pour chauffer et refroidir 122 logements et 2 lofts, ainsi que 4 000 m2 de surfaces bureaux et activités diverses du site via le réseau de chaleur que nous installerons avec Engie", explique Matexi.

Le réseau de chaleur alimentera donc le site, "telle le principe d'une pompe à chaleur, précise Régis Ortmans, directeur régional Wallonie-Bruxelles. La pompe puise la chaleur dans le sol, l'eau souterraine ressort à 14,5 degrés, pour ensuite la transmettre au circuit de chauffage via un échangeur à plaques".

Le plus gros subside jamais obtenu

À Chaudfontaine, un subside de 851 009 est accordé pour le projet de géothermie à Source-O-Rama. Entièrement inondé en juillet 2021, musée de l'eau "va être reconstruit dans l'ensemble mais la volonté est de le refaire dans de bonnes conditions sur le plan énergétique, d'avoir un bâtiment le moins énergivore possible, note le bourgmestre Daniel Bacquelaine. Pour ce faire, l'objectif est d'alimenter au maximum le bâtiment par géothermie, ce qui permettra de faire de sérieuses économies et d'avoir une énergie entièrement renouvelable".

Du côté de Neupré, c'est un dossier introduit pour la piscine de Rotheux qui a bénéficié de subsides. On le sait, au-delà de l'aspect énergétique peu respectueux de l'environnement, faire fonctionner une piscine et l'entretenir coûtent relativement cher… D'où la volonté des autorités communales de procéder au remplacement du système de production de chaleur de l'eau de la piscine et de l'eau chaude sanitaire. Pour ce faire, la régie communale autonome de Neupré, qui gère les centres sportifs et la piscine de l'entité, vient de se voir attribuer un subside de 1,4 million pour ce projet de géothermie. Projet qui s'inscrit dans le cadre d'un programme global de rénovation du site du hall omnisports de Rotheux.

"C'est de loin le plus gros subside d'investissement jamais obtenu par la commune auprès de la Région wallonne", se réjouit Charles-André Verschueren, l'échevin en charge de l'énergie, des sports et finances, soulignant qu'un tel investissement (plus de 1,7 million d'€) permettra de diviser par 10 les émissions de CO2.

"Malgré le subside, la durée de retour sur investissement dépasse les 15 ans. Sans cette aide régionale, l'investissement aurait mis 80 ans à être rentabilisé", relève-t-il.

Cela dit, il ne suffit pas de le dire pour pouvoir profiter de l'énergie du sous-sol… "Il n'y a pas de garantie de succès, celui-ci dépendant des résultats d'une étude de faisabilité. Elle comportera l'installation de puits (premiers forages au printemps 2023), des essais de pompage, des analyses chimiques et une modélisation hydrogéologique en trois dimensions", explique l'échevin.

Si bien que, pour autant que ces opérations prévues jusqu’à fin 2023 soient couronnées de succès, et une fois les procédures de permis franchies, la mise en œuvre n’est pas annoncée avant l’automne 2025.