Waimes a présenté son budget pour 2023 ce jeudi. On y retrouve cette année encore le projet au Signal de Botrange.

Signal de Botrange: le projet coûtera plus cher

1. Évolution des prix pour le Signal de Botrange Parmi les gros projets présentés à l’exercice extraordinaire du budget, on retrouve une fois de plus le projet du Signal de Botrange. Pour rappel, celui-ci prévoit notamment l’agrandissement de l’accueil touristique, la revalorisation de l’horeca et l’installation d’un ascenseur dans la tour. "Le projet a été redécoupé en phases, explique l’échevin des Finances Jérôme Lejoly (Waimes & Vous#). Les prix des matériaux ont énormément changé donc les budgets ont...