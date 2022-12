Il met le feu à deux endroits à Liège

Ce mardi, deux incendies se sont déclarés au centre-ville de Liège et ce, entre 12 h et 13 h. Le premier fait s’est produit rue Paradis, dans un squat apparemment non occupé. Dans le deuxième cas, le feu avait été bouté à un tas de cartons qui se trouvait avenue Blonden, accolé à un immeuble et juste à côté d’un soupirail… Autant dire que la situation aurait pu mal tourner si l’incendie n’avait pas été maîtrisé à temps…