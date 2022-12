Les plans du futur skatepark de Hannut dévoilés

Cela fait maintenant deux ans que ce projet de skatepark est sur la table. Une volonté tout d’abord citoyenne et plus particulièrement jeune, puisqu’elle faisait partie du top 3 des choses que les jeunes Hannutois avaient exprimé vouloir voir éclore dans leur commune. Le skatepark verra finalement bel et bien le jour dans les prochains mois, à l’arrière du hall multisports, rue de Landen. "On a vraiment essayé de répondre à leur demande et de faire...

