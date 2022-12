Un budget 2023 sans éclat à Flémalle

"C'est un budget qui est particulièrement difficile et cela en dépit des multiples efforts consentis pour comprimer les postes de dépenses", a indiqué Sophie Thémont, alors qu'elle venait de succéder à Isabelle Simonis en tant que bourgmestre, tout en soulignant que "l'exercice budgétaire est compliqué pour l'ensemble des communes et plus largement pour l'ensemble du secteur public qui doit composer avec l'indexation des charges salariales, les charges énergétiques mais aussi l'augmentation générale des prix que l'on vit actuellement". Bref, c'est un budget 2023 sans éclat qui a été présenté au conseil communal. Il fallait s'y attendre vu le recours au plan Oxygène de la Région...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous