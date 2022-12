Le temps est maussade et les bourrasques inquiètent les autorités hutoises. En plus de l’avenue Delchambre, qui est d’ores et déjà interdite, des stocks de barrières ont été déployés à proximité de certaines rues pour les fermer si les vents s’intensifient.

Si cette Saint-Sylvestre s’annonce chahutée par une météo capricieuse, tout est prévu au cas où les conditions se durcissent. Les autorités locales appellent également la population à davantage de prudence et à ne pas trop s’aventurer inutilement dans des endroits boisés.