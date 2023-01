L’employée de l’agence hutoise Ladbrokes traumatisée après le braquage: «Ils ont pointé l’arme sur ma tempe»

La soirée de mardi aura été traumatisante pour l’employée de l’enseigne Ladbrokes, à Huy. Il était aux alentours de 17h45 lorsque trois hommes encagoulés ont fait irruption, une arme à feu à la main, dans son agence de paris sportifs, située rue Saint-Pierre à Huy. "Je n’ai vu que la couleur de leur peau mais c’était des jeunes, assure-t-elle. Ils criaient fort et couraient partout. Je ne me souviens plus, car tout a été très vite. La scène a duré maximum 15 minutes. Je me rappelle juste des vêtements du premier homme qui est entré. Ils ont d’abord obligé mon client à se coucher par terre et ils l’ont menacé avec leur fusil. Ils sont ensuite venus vers moi et ils ont pointé l’arme sur ma tempe. C’était traumatisant. Ils n’arrêtaient pas de crier “Ne bougez plus, ne bougez plus”. Je me suis refait le film des centaines de fois et je n’ai pas dormi de la nuit."