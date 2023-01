L'autopsie de la jeune Anderlechtoise retrouvée morte à Ougrée aura lieu lundi

Vendredi également, vers midi, le corps sans vie d'une adolescente de 14 ans, originaire d'Anderlecht, avait ensuite été découvert le long d'un un sentier à Ougrée, dans l'entité de Seraing.

Le parquet liégeois a rapidement établi que les deux faits semblaient liés.

L'adolescente anderlechtoise a vraisemblablement été contactée par le trentenaire via les réseaux sociaux. Le Sérésien lui aurait proposé d'aller faire du shopping et un rendez-vous aurait été fixé en région bruxelloise. La jeune fille aurait accepté la proposition et aurait emmené sa petite sœur avec elle.

Les deux filles avaient été signalées disparues dès jeudi soir.

L'autopsie du corps de l'adolescente anderlechtoise retrouvée à Ougrée aura lieu lundi, a indiqué samedi le procureur du roi de Liège.

"Les procès-verbaux des devoirs réalisés, dont la perquisition menée là où habitait le Sérésien, sont en cours de rédaction. Au stade actuel de l'enquête, aucun élément ne permet de dire qu'une tierce personne pourrait être impliquée dans ce dossier. Les résultats de l'autopsie devraient nous fournir davantage d'informations", conclut le procureur liégeois.