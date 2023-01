Le tunnel de Cointe limité à 50 km/h encore plusieurs mois !

Ce n’est un secret pour personne, la liaison autoroutière A 602, du tunnel de Cointe, a subi un profond lifting ces derniers mois… bien nécessaire depuis les inondations de juillet 2021. Mais depuis la réouverture complète de cette portion d’autoroute – il y a un an déjà – un “détail” n’échappe pas non plus aux dizaines...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous