Découvrez tout ce qu’il est possible de créer en Lego au musée de la vie wallonne à Liège !

Si l’on sait que le Lego traverse les générations et séduit aussi bien les filles que les garçons tant les univers sont variés, il est tout aussi certain que nos représentants belges (et même liégeois) lors de la première saison de l’émission française (M6) Lego Masters auront éveillé chez les plus jeunes un intérêt pour les constructions en petites briques de toutes les couleurs... On se souvient notamment d’eux pour leur pont arc-en-ciel ayant résisté à 500 kg… Hasard du calendrier, alors que RTL-TVI diffusait ce samedi soir le premier épisode de la troisième saison de Lego Masters, Alban et Xavier étaient présents en journée au musée de la vie wallonne à Liège où se tenait une nouvelle exposition “Tout En Briques”.