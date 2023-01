Drame de Neupré/Ougrée: le Sérésien était connu de la justice pour incendie volontaire

Si de nombreuses zones d’ombre subsistaient encore vendredi dans cette affaire, le procureur du Roi de Liège a néanmoins indiqué, sur base des premiers éléments, qu’il devait s’agir d’un suicide pour l’homme, un Sérésien né en 1985, et, de manière plus formelle, d’un homicide volontaire pour l'adolescente. Grâce au sac de la jeune fille retrouvé dans le véhicule, les enquêteurs ont pu établir qu’il s’agit de la soeur de la petite fille. Celles-ci, originaires de la région bruxelloise (Anderlecht), étaient recherchées depuis jeudi soir. Par contre, il n’y avait aucun lien de parenté entre elles et l’homme.

Selon les informations diffusées durant le week-end par Sudinfo, l’homme serait entré en contact avec la jeune fille via un réseau social et l’aurait invitée à aller faire du shopping. Un rendez-vous aurait alors été fixé du côté de Bruxelles. L’adolescente s’y serait rendue en compagnie de sa petite soeur. Les enquêteurs se sont notamment attelés à analyser leurs échanges. Car au-delà du fait d’établir les circonstances dans lesquelles ils sont entrés en contact, il s’agit également d’exclure la participation d’une tierce personne.

En sursis probatoire

C’est en fin de matinée, vendredi, que le corps de l’adolescente a été découvert par un joggeur le long d’un chemin menant dans le bois Saint-Jean à Ougrée. Vu les traces relevées sur place, il pourrait s’agir d’une mort violente. Si cet homme est bien responsable de son décès, on ignore encore ce qui a bien pu se produire pour en arriver à un tel drame.

Toujours selon Sudinfo, ce Sérésien de 37 ans était connu de la justice pour avoir, en février dernier, été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour un incendie volontaire du côté d’Eupen, en septembre 2020. Un incendie survenu dans un immeuble à appartements, chez son ex-compagne. L’homme se trouvait donc en période probatoire.