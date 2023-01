Un mineur arrêté avec plus de 200 g de cannabis dans son scooter

Selon le magistrat de garde au parquet de Liège, ce mineur a prétendu avoir été contraint de vendre cette marchandise par un majeur. Une version apparemment peu crédible sachant qu’il était déjà bien connu de la justice...

Le parquet a donc saisi le juge de la jeunesse et réclamé le placement de ce mineur en institution de protection de la jeunesse (IPPJ).

Vu que le parquet n’a pu préciser où cette arrestation a eu lieu, il ne nous reste plus qu’à féliciter l’ensemble des zones de police de la région liégeoise de se montrer attentives à ce fléau grandissant qui gangrène toujours plus la ville de Liège et sa périphérie…