A Huy, les rollers n’ont pas détrôné les patins à glace

Les clients profitent d’un dernier verre de vin chaud, les chalets horeca rangent leur comptoir et referment les volets jusqu’à l’année prochaine. Exit les tartiflettes et verres de péket sur la grand-place de Huy, la saison des marchés de Noël est révolue. Après plus d’un mois de festivités, l’heure est au bilan. Et l’ASBL organisatrice, Couleur Extrême, le confesse: la piste de roller n’a pas eu le succès escompté. La nouvelle activité n’a pas réussi à détrôner l’incontournable patinoire. "Nous avons une baisse de fréquentation...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous