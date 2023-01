Le Service Culture de la commune de Fléron prépare aujourd’hui la troisième édition du “Parcours d’artistes” avec toujours le même objectif : valoriser l’image culturelle et artisanale de la commune, favoriser la rencontre entre les créateurs et les visiteurs, soutenir l’expression artistique sous toutes ses formes. Toutes les disciplines y sont représentées : l’architecture et le jardin, la sculpture, les arts-visuels, la musique, la littérature et la poésie, les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques, la bande dessinée et l’art culinaire.

Cette troisième édition de “Parcours d’artistes de Fléron 2023” aura lieu le dimanche 28 mai, de 10h à 18h, et le lundi 29 mai, de 10h à 18h.

Appel à candidature

La commune est à la recherche d’exposants. Pour participer, les intéressés sont invités à rentrer leur candidature uniquement via le formulaire en ligne. Le dossier de candidature complet (présentation, photo, lieu d’exposition,…) doit être envoyé avant ce 31 janvier 2023.

”Comme l’année passée, nous orientons l’organisation des expositions principalement dans des lieux privés, situés sur le territoire de Fléron, et en regroupant du mieux possible 3-4 exposants sur un même lieu. Nous faisons donc un appel à l’ouverture de vos portes, de votre jardin pour y intégrer d’autres exposants”, commente la commune.

Pour ceux qui ne sont pas citoyens Fléronnais, “nous attirons l’attention sur le fait que les salles partagées sont réservées aux Fléronnais et aux élèves des Ateliers Créatifs”.

Plus d’informations auprès du service Culture au 04 355 91 87 ou via parcoursdartistes@fleron.be.