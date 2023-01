Un homme y a volé une bouteille de vodka et deux canettes de Desperados. Il a mis les articles sous sa veste et a tenté de sortir du magasin par le self scan mais les bornes de sécurité ont alerté son vol.

L’homme a été interpellé par les services de sécurité. Entendu, il a expliqué avoir déjà “eu des soucis” avec d’autres magasins de la région, c’est pour cette raison qu’il s’est cette fois rendu au Delhaize de Herstal.

L’homme, né en 1997, a en effet déjà des antécédents de vols d’alcool dans plusieurs autres magasins de la région.

Le voleur récidiviste a été déféré au parquet de Liège ce mardi matin.