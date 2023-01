Une valise suspecte place Théodore Gobert : un périmètre d’exclusion établi

En raison de la présence d’une valise suspecte place Théodore Gobert découverte vers 14h25, un périmètre d’exclusion (véhicules et piétons) a été établi par les services de police, indique la zone de police de Liège ce mardi après-midi. “Il inclut les rues Puits-en Sock et Louis Jamme ainsi que le quai de la Dérivation et le Pont d’Amercoeur”.