Souhaitant mettre le projecteur sur cet art de la danse à part entière “qui échange, ose, et explore de nouvelles sensations”, c’est en 2022 que le premier festival de claquettes voit le jour, initié par Josh Hilberman et Stéphanie Detry, deux artistes renommés internationalement, fondateurs et professeurs passionnés du Claquettes Club à Liège. L’édition 2022 a accueilli 10 artistes/compagnies professionnels, confirmés ou émergents, toutes générations confondues (de 26 à 85 ans). “Entre 80 et 120 places ont été vendues par spectacle. La capacité d’accueil est limitée par la taille de la salle du Claquettes Club mais cela permet de préserver l’aspect convivial et intimiste de ces spectacles”, commentent les fondateurs.

Le Tap Liege Festival, qui s’étend sur toute une année, sélectionne les artistes claquettistes les plus créatifs à travers le monde et les invite en ses murs, à Liège. En plus des spectacles, une offre d’activités périphériques (rencontres, masterclasses, jam sessions,…) est proposée.

Six artistes et compagnies

L’édition 2023 accueillera 6 artistes/compagnies professionnels des claquettes et de la danse percussive. Le premier rendez-vous est donné le 21 janvier à 20 heures avec le spectacle A Pies y Manos… Trois artistes espagnols dont Jep Meléndez seront réunis dans un spectacle qui mélange les claquettes, la percussion corporelle et des instruments traditionnels canariens.

Les 4 et 5 mars Boys' Club met sur scène trois jeunes claquettistes canadiennes qui questionnent les stéréotypes sexistes et de genre.

Le 22 avril Bailame Amor permet à Yolanda G. Sobrado, artiste flamenco espagnole de s’exprimer.

Le 15 juillet Tap Dan’s Company regroupe des artistes suisses à l’énergie foisonnante.

Les 10 et 11 novembre Josh Hilberman, artiste belgo-américain, invite à découvrir son nouveau spectacle solo.

Les 9 et 10 décembre Nut/Cracked offre un regard fantasque et décalé du Bang Group, artistes américains, sur le célèbre ballet Casse-Noisettes.

Cette deuxième édition du Tap Liege Festival bénéficie du soutien de la bourse Changing Times Tap Initiative (NY).

En pratique

L’ensemble des spectacles ont lieu au Claquettes Club, rue Belvaux 16 à Liège. Informations et réservations à tapliege@gmail.com et sur www.claquettesclub.be.