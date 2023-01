"On peut dire que le premier bilan est très positif et que les règles sont bien respectées. Il faut savoir que nous avions fortement insisté auprès de l’opérateur pour qu’il veille à ce que les usagers respectent les zones de parking bien délimitées par nos services. Nous avons d’ailleurs reçu très peu de plaintes de riverains à ce sujet. Ceux qui vivent et travaillent à Herstal peuvent d’ailleurs constater que les flottes de trottinettes sont toujours bien garées aux endroits prévus pour. Il en sera de même pour ce nouvel opérateur", se réjouit Isabelle Thomsin, échevine en charge de la Mobilité.

Un nouvel opérateur

Fort de cette première expérience, la Ville de Herstal accueillera un nouvel opérateur ce mardi 17 janvier. Il s’agit de la société Pony qui déploiera 250 trottinettes dans la zone du Centre-ville. La mise en service de 200 nouveaux véhicules dans les entités de Liers, Vottem et Milmort est envisagée dans le courant du mois d’avril 2023.

Afin de continuer à assurer la sécurité de toutes et tous, les services de la Ville de Herstal et la société Pony ont développé un ensemble d’outils technologiques pour assurer le bon stationnement des trottinettes et des vélos en libre-service dans l’espace public. Grâce au GPS des véhicules, l’entreprise est capable d’interdire le stationnement en dehors des lieux définis en collaboration avec la ville de Herstal. Par ailleurs, à la fin de chaque trajet, l’utilisateur doit prendre une photo afin d’attester du bon stationnement de la trottinette. En cas de mauvais stationnement, l’utilisateur s’expose à une pénalité de 10 euros.

Cette nouvelle offre vient renforcer la transition progressive vers plus de mobilité douce à Herstal dans une logique de mutlimodalité avec les autres modes de transports publics que sont le bus et le train, et demain le tram.