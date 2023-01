Ferrières : Il a incendié le chalet !

Il a tenté de provoquer un accident lors d’un rallye en jetant des pierres juste avant le passage de la voiture de son fils et du nouveau compagnon

Alain, un habitant de Ferrières âgé de 54 ans, a écopé de cinq ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis toute une série de faits particulièrement graves à l’encontre de ses enfants, de son ex-compagne et du nouveau compagnon de celle-ci ! En effet, il a incendié la maison de son ex-compagne, à plusieurs reprises et volontairement jeté des cailloux sur la route lors d’une spéciale d’un rallye auquel participaient son fils et le nouvel ami de son ex-compagne. Ces faits ont été commis après une rupture qui est intervenue le 6 janvier 2020. Cela faisait une trentaine d’années qu’Alain était en couple. Sa compagne a décidé de rompre. Selon les propres enfants d’Alain, ce dernier s’est transformé. Le...