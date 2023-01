Ce soutien spécifique et exceptionnel prend la forme d’une subvention directe, à raison d’un taux de subvention de 70 % s’appliquant sur le solde de l’estimation des travaux (après intervention des assurances et/ou du Fonds des calamités).

Dans le but d’améliorer la situation des infrastructures sportives concernées, l’accès à ce mécanisme de soutien était conditionné au respect des trois critères cumulatifs suivants : L’amélioration énergétique des infrastructures sportives, la mise en place de dispositifs permettant de faire face aux risques établis dans la cartographie des aléas d’inondations. Enfin, il fallait examiner les résultats d’une réflexion sur l’opportunité de mettre en œuvre des projets supracommunaux ou sur le regroupement des installations sportives sur un même site dans un objectif de mutualisation, en lieu et place des infrastructures concernées par les dégâts.

Suite à l’analyse de l’administration wallonne et de l’accord du Ministre des Infrastructures sportives, 25 dossiers sont éligibles et recevables au dispositif pour un montant total de 27 378 050,00 €. À cet égard, la province de Liège se taille la part du lion avec une dotation totale de plus de 15 millions.

En voici le détail :

- AYWAILLE : Rénovation de la piscine communale d’Aywaille pour une dotation de 2 668 050,00 €

- CHAUDFONTAINE : Délocalisation du Royal Tennis Club de Chaudfontaine sur le site de la Rochette pour une dotation 1 454 250,00 €

- CHAUDFONTAINE : Reconstruction de la piscine thermale de Chaudfontaine pour une dotation 2 205 000,00 €

- CHAUDFONTAINE : Rénovation du complexe sportif de Vaux-Sous-Chèvremont pour une dotation 1 065 640,00 €

- ESNEUX : Démolition/Reconstruction du Club House et Rénovation des terrains du Tennis Club d’Esneux pour une dotation 488 060,00 €

- HAMOIR : Rénovation du Hall Omnisports de Hamoir pour une dotation 243 020,00 €

- HAMOIR : Rénovation de l’espace multisport à Comblain-la-Tour pour une dotation 23 060,00 €

- LIMBOURG : Délocalisation et reconstruction des clubs de foot RFC Goé et R Union Limbourg sur le site de la Bêverie pour une dotation 2 668 050,00 €

- PEPINSTER : Construction d’un pôle sportif constitué de terrains de football avec vestiaires et cafétéria, de 2 salles de sport polyvalentes + abords pour une dotation 2 668 050,00 €

- SPA : Rénovation des bassins extérieurs de la piscine de SPA pour une dotation 1 657 210,00 €

- TROOZ : Rénovation et extension des installations du FC Trooz pour une dotation 1 304 680,00 €

- VERVIERS : Rénovation des terrains sportifs du Plan d’eau des Clarisses pour une dotation 15 290,00 €

- VERVIERS : Construction d’une nouvelle salle de sport à l’école communale d’Ensival pour une dotation 670 340,00 €