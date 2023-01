Une législation trop permissive autour du Rallye du Condroz? C'est l'avis du député Nicolas Parent

On s’en rappelle, le 6 novembre dernier, Margaux Remacle et son petit ami Romain Landeloos avaient perdu la vie lors de la dernière édition du Rallye du Condroz. Un accident qui avait suscité de vives réactions et questionné le devenir de la course même si l’organisateur a déjà assuré qu’il y aurait bien une édition 2023. Nicolas Parent, député fédéral Écolo, a interrogé la ministre de l’Intérieur. "Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Liège pour déterminer si les victimes se trouvaient en zone interdite au public ou non. Précédemment dans la journée du drame, plusieurs témoignages ont fait état de difficultés des stewards lors de cette spéciale de faire respecter les zones interdites au public. L’étape a malgré tout été maintenue. Y...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous