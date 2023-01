Assises de Liège : Pascal Vandyck change sa version des faits et charge son frère décédé

Alors que le président de la cour l’interrogeait sur ses condamnations passées et sur sa vie marquée par de nombreuses peines de prison, l’accusé s’est montré plutôt mutique répondant par “oui” ou par “non” ou par des phrases sibyllines. Il a confirmé avoir eu un parcours fait de vols, dès l’âge de 13 ans, et de toxicomanie, notamment avec de l’héroïne à partir de 15-16 ans et dont il ne sortira jamais vraiment.

C’est lorsque les questions se sont orientées sur les faits qui lui sont reprochés que l’accusé s’est montré plus bavard. “La voiture je l’ai prise chez madame Ngô Tiêng le 16 juillet 2020 en soirée”, a-t-il reconnu, contredisant sa précédente version. “On était venus commettre un cambriolage avec mon frère. On s’est présenté a son domicile vers 21-22 heures et on a sonné pour voir s’il y avait quelqu’un. Elle est venue ouvrir la porte et on lui a dit de rester tranquille, elle s’est installée dans le canapé, mon frère est resté avec elle et je suis parti fouiller la maison. Quand je suis revenu je l’ai vue couchée dans le fauteuil avec le couteau dans la gorge. Mon frère m’a dit 'elle a essayé de s’enfuir et j’ai paniqué', moi je n’ai rien entendu”, a raconté Pascal Vandyck.

Alors que le président lui faisait remarquer que son ADN avait été retrouvé sur l’arme du crime, l’homme affirme que c’était bien son couteau mais qu’il l’avait prêté a son frère lorsqu’il avait été le chercher en vue de commettre le cambriolage.

”Je ne voulais pas dénoncer mon frère mais maintenant qu’il est mort je n’ai plus de raison (de le couvrir, NDLR)”, a expliqué l’accusé après avoir été questionné sur ce revirement. “Je ne voulais pas que mon frère aille en prison. J’ai dit 'tu n’as qu’à dire que c’est moi, tu m’enfonces'”.

”Puisqu’il était convenu que votre frère vous accable, pourquoi ne pas avoir reconnu les faits ?”, a demandé Me Wilmotte, l’un des avocats des parties civiles. “Vous dites avoir sonné pour voir s’il y avait quelqu’un, mais quand vous avez vu que c’était le cas, pourquoi ne pas avoir fait marche arrière ?”, a-t-il également questionné. Deux interrogations auxquelles l’accusé s’est contenté de répondre “je ne sais pas”.

Pour rappel, l’accusé âgé de 51 ans, doit répondre de meurtre pour faciliter le vol sur Hiên Ngô Tiêng, 88 ans, tuée d’un coup de couteau à la gorge le 16 juillet 2020 à son domicile à Esneux. Il est également accusé de fraude informatique ainsi que de vol d’objets divers. L’accusé a été arrêté le lendemain au volant de la voiture de la victime. La carte de banque de cette dernière ainsi qu’un couteau portant des traces de sang et l’ADN de la victime ont également été retrouvés en sa possession.

Lors de deux auditions, le Liégeois, sans domicile fixe, avait nié toute implication dans la mort de l’octogénaire et affirmé avoir trouvé la voiture avec les clés sur le contact et les cartes de banque dans le vide-poche. Il prétend en outre ne pas avoir utilisé ces cartes. L’enquête a cependant démontré le contraire.

Lundi, la procureure générale a rappelé à la cour que le casier judiciaire de Pascal Vandyck comportait neuf condamnations, notamment pour vol et vol avec violence.