Arjemo : le personnel, en colère, débraye

Cette procédure, en général, vise à mettre l’entreprise qui l’introduit, à l’abri de ses créanciers, le temps de s’organiser pour trouver une solution en termes de réorganisation ou de nouveaux investisseurs. Ici, il est question de désigner un mandataire de justice et trouver un acquéreur en vue de transférer les activités et de garantir une reprise partielle voire totale des activités et du personnel.

Un client, lui même, en PRJ

”Cette demande de mise en PRJ n’est pas le résultat d’une négociation, c’est une décision unilatérale de la direction. Par conséquent, les organisations syndicales ont exigé de cette direction qu’elle en informe, elle-même, les travailleurs”, a précisé, lundi après-midi René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC METEA.

Une assemblée générale a donc lieu ce mardi sur le site de Ramet. Sans réelle surprise, cette annonce a suscité beaucoup de colère et d’incompréhension. Les travailleurs n’acceptent pas que tant ArcelorMittal que la Sogepa, les deux actionnaires d’Arjemo, les laissent tomber.

"On ne peut pas valider la décision prise par la direction, on n’est pas demandeur de ce qui se passe”, insiste René Petit qui fait aussi remarquer que “force est de constater qu’aujourd’hui de plus en plus de dossiers sont orientés vers une PRJ, une façon de contourner la procédure Renault et d’échapper à la négociation !“

Pour la CSC, la priorité des priorités, est qu’ArcelorMittal assume ses responsabilités envers les travailleurs. “C’est ArcelorMittal qui est à la base de la création d’Arjemo. Nous n’accepterons pas que les travailleurs soient abandonnés sur le bord de la route. Le personnel n’est pas responsable des difficultés dans lesquelles se trouve Arjemo”, martèle René Petit.

La CSC soutiendra et couvrira d’ailleurs les travailleurs quelles que soient leurs décisions. Dans un premier temps, ils ont décidé d’arrêter le travail pendant 24 heures soit jusqu’à mercredi 14 heures. Ensuite, un arrêt de 6 heures sera respecté lors de chaque pause.

Créée en 2014, à la suite de l’externalisation des activités de logistique d’ArcelorMittal, externalisation liée à la fermeture de la phase à chaud, cette société de services en matière d’expédition et d’emballage, est détenue à 50 % par Wallonie Entreprendre (ex-Sogepa) et 50 % par ArcelorMittal. Elle a plusieurs sièges à Ramet, Flémalle, Tilleur, mais aussi Marchin. Elle a deux clients : ArcelorMittal Belgium et Liberty Steel, elle-même… en PRJ et dont la vente ne fait plus guère de doute. Par ricochet, l’arrêt des activités de Liberty a plongé Arjemo dans de grosses difficultés financières. Du bois de rallonge a d’ailleurs été consenti, il y a quelques mois, par les deux actionnaires, sans grands succès pour l’instant.

Arjemo occupe actuellement 160 travailleurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 15 millions d’euros.