Arnaque: des escrocs se font passer pour la société Wera Combustibles sur Facebook

Le phénomène prend de l’ampleur pour Wera Combustibles. Depuis plusieurs jours, cette société basée à Verlaine se fait usurper son identité par des escrocs via le réseau social Facebook. "Ces gens créent des pages Facebook et utilisent nos anciens concours (NDLR: qui permettent notamment de gagner des palettes de pellet), en changeant les dates, pour atteindre les particuliers et leur extorquer de l’argent, explique Quentin Wera, l’associé de son père, Michel. Ils contactent ensuite les gens sur Messenger, en leur expliquant qu’ils doivent seulement payer...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous