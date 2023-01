Chats errants à Seraing : des cages trappes prêtées par la Ville aux citoyens

Pour rappel, en mars 2020, la Ville de Seraing lançait une campagne de stérilisation des chats errants et invitait les citoyens à signaler leur présence dans les rues. Un an plus tard, le service du bien-être animal de la Ville a procédé à un recensement de ces animaux sur le territoire avec pour objectif de limiter leur nombre et de leur éviter la souffrance dans laquelle ils peuvent se trouver.

Un règlement

Poursuivant ce même objectif, la Ville de Seraing a fait l’acquisition de 10 cages trappes qu’elle met à disposition des citoyens souhaitant participer à la capture des chats errants.

La Ville a toutefois constaté que ledit matériel pouvait faire l’objet de vol ou de dégradation. Afin de le préserver et d’inciter leurs utilisateurs à davantage de vigilance, le collège a décidé d’adopter un règlement prévoyant.

Ainsi, toute personne qui ne rapporterait pas la cage ou qui la dégraderait devra rembourser le montant de ladite cage, soit la somme de 49 euros.

À noter également que pour emprunter une cage, une demande devra obligatoirement être introduite auprès du service du bien-être animal, “après quoi la fiche de demande de prêt devra être complétée”.

”Le citoyen aura alors 15 jours de délai pour rapporter la cage sauf si le chat est particulièrement difficile à capturer. Dans ce cas de figure, il pourra la garder plus longtemps en le signalant bien évidemment au préalable au service. La cage doit absolument être rendue dès la capture de l’animal”, précise-t-on.

Un règlement qui entre directement en vigueur et qui reste valable jusqu’à son abrogation par le conseil communal.