L’Atelier vélo de la Régie des Quartiers de Herstal se délocalise le temps des travaux

Situé dans le centre de Herstal, aux sous-sols de l’ancien Hôtel de Ville, place Jean Jaurès 1, l’Atelier vélo de la Régie des Quartiers propose au public d’entretenir et de réparer son vélo à prix très démocratiques. En plus de proposer à la vente des vélos d’occasions et reconditionnés, il est loisible à tout un chacun de venir y déposer son vélo et participer à son entretien avec l’aide du réparateur de l’Atelier.