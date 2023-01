Herstal renforce sa lutte contre les violences intrafamiliales en collaboration avec la Ville de Liège

Un outil supplémentaire

”Herstal dispose déjà de nombreux dispositifs pour venir en aide aux victimes de violences, comme par exemple un refuge sécurisé. Mais, ensemble on va plus loin ! Avec ce projet, nous allons pouvoir renforcer davantage notre collaboration interdisciplinaire à l’échelle de l’arrondissement, et je m’en réjouis. Les acteurs de la police, de la justice, du social et de la santé se sont déjà réunis et se revoient en février pour poursuivre l’élaboration d’un plan d’actions concerté pour encore mieux protéger et soutenir les victimes de violences intrafamiliales”, explique Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal, en les accompagnant dans leur parcours de sortie de crise et vers les différents dispositifs existants.

Pour rappel, en 2018, et sous l’impulsion de Frédéric Daerden, Herstal devient “ville contre les violences intrafamiliales”. Par la suite, la cellule spécialisée “Inter’Agir” est créée en 2019. Un plan d’action intégré contre les violences intrafamiliales a été adopté à l’unanimité des membres du conseil communal en juin 2020 avec la mise en place d’une plateforme locale d’accompagnement pluridisciplinaire pour les victimes.