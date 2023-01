Liège : Inspectrice des lois sociales poursuivie !

Le parquet général a requis des peines d’un an de prison et des amendes de 40 000 et 60 000 euros avec sursis partiel devant la cour d’appel de Liège à l’encontre d’un ancien restaurateur et de son épouse, une inspectrice des lois sociales soupçonnés d’avoir employé du personnel au noir dans leurs établissements ! Les intéressés tenaient deux restaurants italiens,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous