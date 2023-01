Seraing : Soupçonné de prostituer sa compagne

Le parquet a requis une peine de trois ans de prison et une amende de 40 000 euros à l’encontre d’un ressortissant bulgare soupçonné d’avoir prostitué sa compagne pendant six ans. L’homme aurait commis ces faits entre 2009 et 2017. La victime aurait été sous sa coupe et forcée à s’adonner à la prostitution pour assurer le train de vie de son compagnon....

