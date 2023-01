Écolo et DéfipourHuy ont décidé de s’unir jusqu’en 2024

Autour de la table du conseil communal de Huy, les débats sont régulièrement animés entre majorité (PS, MR et idHuy) et opposition (Écolo, DéfipourHuy et PTB). Si les sujets sont rarement approuvés à l’unanimité, certains groupes se mettent plus facilement d’accord que d’autres. C’est le cas notamment du groupe des Verts et de la liste lancée par Anne-Marie Lizin. Alors, à la surprise générale, les deux partis ont décidé de s’associer et d’officialiser leur entente ce vendredi à l’occasion des vœux communs. "C’était un choix naturel, embraye Grégory Vidal, chef de groupe de DéfipourHuy. C’est un rapprochement qui se fait depuis 2012 car on a la même façon de faire de la politique et on a souvent les mêmes points de vue sur les différents dossiers. On poursuit les mêmes objectifs et nous travaillons dans la même dynamique." Rodrigue Demeuse, Anabelle Rahhal et Grégory Vidal emmènent ainsi cette union avec Christelle Stalder,...

Nous vous offrons cet article Créez votre compte et accédez à l'intégralité de cet article réservé à nos abonnés. Créer un compte Déjà un compte ?Connectez-vous