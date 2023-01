La neige s’installe en province de Liège, les plaisirs d’hiver aussi

Les Hautes Fagnes, le plus d’infrastructures

Le territoire des Hautes-Fagnes, situé dans les Cantons de l’Est, comporte les sommets les plus hauts de Belgique, dont le Signal de Botrange. Régulièrement enneigée en hiver, cette région propose une offre très attractive. Le site internet des Cantons de l’Est reprend les dix-sept centres de ski qui permettent de pratiquer l’ensemble des disciplines : ski de fond, ski alpin à Ovifat, raquettes au Mont Spinette à Malmedy, ou encore luge au centre de ski Worriken à Bütgenbach… Les possibilités sont nombreuses et variées.

Il est à noter que la Maison du Parc, en raison des travaux sur la nationale, ne proposera pas de location de ski cette saison hivernale.

Des pistes supplémentaires

Par ailleurs, si la neige tombe en suffisance et que les conditions le permettent, plusieurs pistes supplémentaires seront tracées sur le territoire du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel par l’ASBL “Skieurs Réunis des Hautes Fagnes”. Ce traçage sera possible grâce à l’intervention de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège. “Une convention a en effet été signée entre nous, confie Claude Klenkenberg, député provincial en charge du Tourisme et Président de la Fédération du Tourisme. Celle-ci concerne le traçage de 30 km de pistes de ski de fond établies en zones publiques, domaniales et communales durant la saison hivernale. L’opportunité technique de procéder à ce traçage sera décidée de commun accord en fonction des conditions objectives de terrain et de météo”.

Les pistes en question sont détaillées comme suit : +/- 7 km de pistes et +/- 1 km de jonction sur le territoire de Waimes ; +/- 13,5 km de pistes et 5,5 km de jonction sur le territoire de Malmedy ; le sentier périphérique situé au Mont Rigi pour les promeneurs, soit 2,5 km aller-retour, sans traceur. Les trajets effectifs sont à définir avec le Parc naturel, selon l’état du sol et l’enneigement.

La convention est établie pour une durée d’un an, prenant cours le 1er janvier 2023 et le budget global maximal réservé à charge de la Fédération du Tourisme étant de 3 000 euros.

La région de Spa, incontournable

S’étendant également sur une partie des Hautes Fagnes et réputée pour être la porte d’entrée vers l’Ardenne, la région spadoise comblera également les fans de sensations : la Baraque Michel, le Thier des Rexhons, la source de la Géronstère, Hockai (deux possibilités de locations avec Ski Diffusion et JV SKI). Ces pistes permettent de pratiquer le ski de fond, la luge et même le ski alpin pour le second lieu proposé.

Le Mont des Brumes, site praticable unique

Si cette zone ne dispose “que” d’un site pour pratiquer ces activités hivernales, le Mont des Brumes n’en demeure pas moins l’un des endroits les plus prisés par les inconditionnels du genre. Niché dans un cadre naturel exceptionnel, entre Francorchamps et La Gleize, ce site est idéal pour le ski alpin et la luge.

Informations pratiques

Pour plus de renseignements concernant le taux d’enneigement, le nombre de pistes ouvertes ou la possibilité – ou non – de louer le matériel nécessaire si vous n’en disposez pas, prendre contact préalablement avec l’une de ces trois Maisons du Tourisme avant de prendre la route : Maison du Tourisme des Cantons de l’Est – Hautes Fagnes au +32 (0) 80 33 02 50 ou sur www.ostbelgien.eu ; Maison du Tourisme Spa-Hautes Fagnes-Ardennes au +32 (0) 87 79 5353 ou sur www.spatourisme.be ; Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève au +32 (0) 4 384 35 44 ou sur www.ovatourisme.be.