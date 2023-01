L’aventure Vert Ardent continuera après 2024

Le mouvement Écolo-Demain dresse un bilan positif… et confirme sa présence aux prochaines élections.

Les élections communales, c’est déjà l’an prochain… Le prochain scrutin local est en effet programmé pour octobre 2024 et, en coulisses, les formations politiques fourbissent leurs armes et leur programme. Comme chez Vert Ardent, ce tout jeune mouvement politique qui a germé à Liège en 2018, par la fusion des Écolos et du mouvement Demain. Ce mercredi 18 janvier Vert Ardent présentait ses bons vœux...