”Tous les moyens sont déployés depuis ce matin pour assurer l’épandage sur le territoire communal”, indique l’échevin des Travaux Roland Léonard. “Ainsi, à 18 heures, plus de 200 tonnes de sel ont été épandues sur les voiries communales. Les équipes continueront leur travail ce soir dans des conditions très difficiles. L’action des épandeuses est ralentie par la sortie des bureaux. Si vous le pouvez, différez vos déplacements”.

Les voiries en pente inaccessibles

Dans l’attente du déneigement et de l’épandage des routes en cours, “il est déconseillé de prendre le volant”, indique la zone de police de Liège ce vendredi soir. “Les voiries en pente sont très glissantes et certaines sont inaccessibles pour le moment”, à savoir dans les quartiers de Grivegnée, Chênée, Angleur, Ste-Walburge, Cointe, Thier-à-Liège et Jupille.

La rue St-Gilles est fermée entre le boulevard Ste-Beuve et la rue du Château Massart.

L’avenue de Peville à Grivegnée est également fermée.

Éviter le tunnel de Cointe

Les automobilistes qui désirent quitter Liège sont invités à emprunter les axes du bord de Meuse, dégagés, vers Seraing et vers Cheratte.

La route du Condroz (N63) est accessible, tant par Kinkempois que par Ougrée.

La E40 Bruxelles-Aix est accessible dans les deux sens, notamment pour rejoindre le plateau de Herve.

La zone de police de Liège demande d’éviter la liaison A602/E25-E40 (Tunnel de Cointe), encore fortement saturée.

La N3 en direction de Fléron est également saturée.

Des arbres tombés

De leur côté, à 18 heures, les pompiers de Liège avaient déjà réalisé une dizaine d’interventions en une heure pour des arbres et des câbles électriques tombés sous le poids de la neige.

La province paralysée

Les zones de police de Seraing, Flémalle, Herstal et de la Basse-Meuse enregistrent également des problèmes de circulation ce vendredi soir. On y signale de nombreux accidents. Il n’y a toutefois pas de blessé, “uniquement des tôles froissées”, rassure-t-on.

La situation sur les routes ce vendredi à 19 h 38 sur la province :