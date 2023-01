Sept véhicules impliqués dans une collision en chaîne à Xhoris

Le verglas a très probablement été à l’origine d’un spectaculaire accident de la circulation ce vendredi matin vers 6 h 30 sur la nationale 86 à Xhoris. Un conducteur originaire de Barvaux-sur-Ourthe, qui roulait en direction de Durbuy, a perdu le contrôle de son Opel Corsa, à proximité du carrefour avec la rue Saint-Roch. Le véhicule a percuté le rail de sécurité avant de s’immobiliser sur la chaussée. D’autres automobilistes qui circulaient sur cette nationale 86 ont aussi été surpris par le verglas en arrivant à proximité de l’accident. Au total, six autres véhicules ont été impliqués dans une collision en chaîne. Fort heureusement, on ne déplore que des dégâts matériels, et aucun blessé. La nationale 86 est restée fermée à la circulation à cet endroit jusqu’à 9 heures.